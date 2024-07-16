"Гібралтар — наш": Євро-2024 завершилося гучним скандалом (відео)

Політичні скандали лунали на Євро із самого початку групового етапу

Футболісти збірної Іспанії, святкуючи перемогу на чемпіонаті Європи-2024 з футболу, співали та танцювали. Напередодні Іспанія перемогла Англію у фіналі турніру (2:1).

Однак деякі кричалки можуть призвести до серйозних наслідків. Наприклад, найкращий гравець турніру Родрі співав: "Гібралтар – іспанський", пише в соцмережі Х журналіст Унаї Кано.

Інцидент стався у Мадриді під час чемпіонського параду Фурії Роха. Цю пісню виконали Ламін Ямаль та Родрі. Крім того, капітан збірної Іспанії Альваро Мората попросив це зробити хором.

Зрозуміло, іспанським уболівальникам зайшов це хіт. Проте цікаво, як відреагують на це у Британії. Цікаво, що Родрі виступає за англійський "Манчестер Сіті".

Довідка: Гібралтар – заморська територія Великої Британії, її громадяни є британськими підданими. Така приналежність оспорюється Іспанією, яка трактує умови Утрехтського мирного договору, укладеного в 1713 році, по своєму.

Гібралтар на карті світу

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія не без проблем здолала Францію (2:1).