"Гибралтар - наш": Евро-2024 завершилось громким скандалом (видео)

Политические скандалы гремели на Евро с самого начала группового этапа

Футболисты сборной Испании, празднуя победу на чемпионате Европы-2024 по футболу, пели и танцевали. Накануне Испания победила Англию в финале турнира (2:1).

Однако некоторые кричалки игроков могут привести к серьезным последствиям. К примеру, лучший игрок турнира Родри пел: "Гибралтар – испанский", пишет в соцсети Х журналист Унаи Кано.

Инцидент произошел в Мадриде во время чемпионского парада Фурии Роха. Данную песню исполнили Ламин Ямаль и Родри. Кроме того, капитан сборной Испании Альваро Мората попросил сделать это хором.

Разумеется испанским болельщикам зашел это хит. Однако интересно, как отреагируют на это в Британии. Примечательно, что Родри выступает за английский "Манчестер Сити".

Справка: Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году, по своему.

Гибралтар на карте мира

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания не без проблем одолела Францию (2:1).