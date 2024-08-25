"Зальцбург" — "Динамо": де і коли дивитись вирішальний матч за місце в Лізі чемпіонів

Переможець протистояння вийде у груповий етап головного єврокубка

У вівторок, 27 серпня, київське "Динамо" зіграє поєдинок-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти австрійського "Зальцбурга". У першій грі, яка пройшла у Польщі, Червоні Бики обіграли Біло-Синіх з рахунком 2:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Зальцбург" — "Динамо".

У прямому ефірі в Україні матч "Зальцбург" — "Динамо" покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Друга гра між командами відбудеться у Зальцбурзі (Австрія) на однойменному стадіоні, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Додамо, що переможець 2-матчевої "дуелі" вийде в основний раунд Ліги чемпіонів, а той, хто програє, гратиме на груповому етапі Ліги Європи. Жеребкування ЛЧ та ЛЄ відбудуться 29 та 30 серпня відповідно.

Відеоогляд першого матчу "Динамо" — "Зальцбург"

Нагадаємо, у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах, зігравши внічию з рахунком 1:1, а у другій "Динамо" було сильніше — 2:0.