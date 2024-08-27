"Зальцбург" – "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київському клубу потрібна лише перемога, причому з різницею як мінімум у 2 м’ячі

У вівторок, 27 серпня, "Динамо" зіграє поєдинок-відповідь проти австрійського "Зальцбурга" в рамках раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі Червоні Бики були сильнішими — 2:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Зальцбург" — "Динамо". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Зальцбург" — "Динамо" у прямому ефірі в Україні, а також ділився букмекерськими розкладами перед грою-відповіддю. Зазначимо, переможець 2-матчевої "дуелі" вийде в основний раунд Ліги чемпіонів, а той, хто програє, гратиме на груповому етапі Ліги Європи. Жеребкування ЛЧ та ЛЄ відбудуться 29 та 30 серпня відповідно.

Відеоогляд першого матчу "Динамо" — "Зальцбург"

Нагадаємо, кияни розпочинали єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах, зігравши внічию з рахунком 1:1, а у другій зустрічі "Динамо" було сильніше — 2:0.