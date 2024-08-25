"Зальцбург" - "Динамо": где и когда смотреть решающий матч за место в Лиге чемпионов

Победитель противостояния выйдет в групповой этап главного еврокубка

Во вторник, 27 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против австрийского "Зальцбурга". В первой игре, которая прошла в Польше, Красные Быки обыграли Бело-синих со счетом 2:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зальцбург" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине матч "Зальцбург" — "Динамо" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вторая игра между командами состоится в Зальцбурге (Австрия) на одноименном стадионе, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что победитель 2-матчевой "дуэли" выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший будет играть на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ состоятся 29 и 30 августа соответственно.

Видеообзор первого матча "Динамо" — "Зальцбург"

Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах, сыграв вничью со счетом 1:1, а во второй "Динамо" было сильнее — 2:0.