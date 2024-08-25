"Зальцбург" — "Динамо": букмекери не вірять у камбек Біло-синіх

Киянам необхідно перемагати як мінімум із різницею у 2 м’ячі

У вівторок, 27 серпня, "Динамо" спробує взяти реванш у "Зальцбурга" в рамках гри-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. До речі, у першому поєдинку, який відбувся у Польщі, Червоні Бики обіграли Біло-Синіх з рахунком 2:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Зальцбург" — "Динамо".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні вже все вирішено. "Зальцбург" — однозначний фаворит другої гри та протистояння в цілому. Про це повідомляє Favbet.

На прохід австрійців до основного раунду ЛЧ фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,04. Водночас подібний успіх української команди оцінюється коефіцієнтом 11,00.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Зальцбург" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Зальцбурга" 1,59 — нічия 4,45 — перемога "Динамо" 5,70)

William Hill: (1,50 — 4,20 — 5,00)

Bwin: (1,55 — 4,40 — 5,50)

Друга гра між "Динамо" та "Зальцбургом" відбудеться в Австрії. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні. Переможець 2-матчевої "дуелі" вийде в основний раунд Ліги чемпіонів, а той, хто програє, гратиме на груповому етапі Ліги Європи. Жеребкування ЛЧ та ЛЄ відбудуться 29 та 30 серпня відповідно.

Відеоогляд першого матчу "Динамо" — "Зальцбург"

Нагадаємо, кияни розпочали єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.

Потім у 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах, зігравши внічию з рахунком 1:1, а у другій зустрічі "Динамо" було сильніше — 2:0.