"Зальцбург" - "Динамо": букмекеры не верят в камбэк Бело-синих

Киевлянам необходимо побеждать как минимум с разницей в 2 мяча

Во вторник, 27 августа, "Динамо" попытается взять реванш у "Зальцбурга" в рамках ответной игры стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. К слову, в первом поединке, который состоялся в Польше, Красные Быки обыграли Бело-синих со счетом 2:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зальцбург" — "Динамо".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии уже все предрешено. "Зальцбург" — однозначный фаворит второй игры и противостояния в целом. Об этом сообщает Favbet.

На проход австрийцев в основной раунд ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,04. В то же время подобный успех украинской команды оценивается коэффициентом 11,00.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Динамо"

Favbet: (победа "Зальцбурга" 1,59 — ничья 4,45 — победа "Динамо" 5,70)

William Hill: (1,50 — 4,20 — 5,00)

Bwin: (1,55 — 4,40 — 5,50)

Вторая игра между "Динамо" и "Зальцбургом" состоится в Австрии. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине. Победитель 2-матчевой "дуэли" выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший будет играть на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ состоятся 29 и 30 августа соответственно.

Видеообзор первого матча "Динамо" — "Зальцбург"

Напомним, киевляне начинали еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

Затем в 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах, сыграв вничью со счетом 1:1, а во второй встрече "Динамо" было сильнее — 2:0.