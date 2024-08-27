"Зальцбург" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевскому клубу нужна только победа, причем с разницей как минимум в 2 мяча

Во вторник, 27 августа, "Динамо" сыграет ответный поединок против австрийского "Зальцбурга" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре Красные Быки были сильнее — 2:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляция матча "Зальцбург" — "Динамо". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Зальцбург" — "Динамо" в прямом эфире в Украине, а также делился букмекерскими раскладами перед ответной игрой. Отметим, победитель 2-матчевой "дуэли" выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший будет играть на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ состоятся 29 и 30 августа соответственно.

Видеообзор первого матча "Динамо" — "Зальцбург"

Напомним, киевляне начинали еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах, сыграв вничью со счетом 1:1, а во второй встрече "Динамо" было сильнее — 2:0.