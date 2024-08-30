Легкоатлетка Кобзар принесла Україні чергове "срібло" на Паралімпіаді

Українські пара атлети феноменально виступають у Парижі

У п’ятницю, 30 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України завоювала чергову нагороду у легкій атлетиці. "Срібло" Синьо-жовтим принесла бігунка Наталія Кобзар.

Про це повідомляє "Телеграф". Українка фінішувала другою у забігу на 200 м у класі Т37.

Перемогу здобула китаянка Вень Сяоянь, а "бронзу" — її співвітчизниця Цзян Феньфен. Додамо, що на Паралімпіаді в Токіо Кобзар була другою на дистанції 400 м.

Нагадаємо, на рахунку Синьо-жовтих 8 нагород на Паралімпіаді у Парижі. Перше "срібло" збірній України на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України принесла Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі.