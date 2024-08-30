Легкоатлетка Кобзарь принесла Украине очередное "серебро" на Паралимпиаде

Украинские параатлеты феноменально выступают в Париже

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийских играх в Париже сборная Украины завоевала очередную награду в легкой атлетике. "Серебро" Сине-желтым принесла бегунья Наталья Кобзарь.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинка финишировала второй в забеге на 200 м в классе Т37.

Победу завоевала китаянка Вэнь Сяоянь, а "бронзу" — ее соотечественница Цзян Фэньфэн. Добавим, что на Паралимпиаде в Токио Кобзарь была второй на дистанции 400 м.

Напомним, на счету Сине-желтых 8 наград на Паралимпиаде в Париже. Первое "серебро" сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38), а первое "золото" — пловец Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины принесла Ирина Пойда, ставшей мультимедалисткой в Париже.