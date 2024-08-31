Україна виборола історичну медаль на Паралімпіаді-2024

Українці вперше виграли нагороду у пара настільному тенісі у міксті

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі український дует уперше в історії виграв медаль у настільному тенісі (змішаний розряд). У півфіналі Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова у завзятій боротьбі поступилися китайській парі (2:3).

Це принесло збірній України ще одну "бронзу". Про це повідомляє "Телеграф". Додамо, що українці виступали у класі XD17.

На цей час на рахунку Синьо-жовтих 9 нагород. Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України принесла Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар стала другою у забігу на 200 м, Т37.