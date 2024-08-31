Украина добыла историческую медаль на Паралимпиаде-2024

Украинцы впервые выиграли награду в пара настольном теннисе в миксте

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже украинский дуэт впервые в истории выиграл медаль в настольном теннисе (смешанный разряд). В полуфинале Виктор Дидух и Ирина Шинкарева в упорной борьбе уступили китайской паре (2:3).

Это принесло сборной Украины еще одну "бронзу". Об этом сообщает "Телеграф". Добавим, что украинцы выступали в классе XD17.

На данный момент на счету Сине-желтых 9 наград. Первое "серебро" сборной принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38), а первое "золото" — пловец Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины принесла Ирина Пойда, ставшей мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь стала второй в забеге на 200 м, Т37.