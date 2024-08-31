Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 31 серпня (оновлюється)

Синьо-жовті блискуче виступають у Парижі

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться 3-й медальний день. 31 український спортсмен змагатиметься за медалі у кількох видах спорту.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 31 серпня. Українці цього дня змагатимуться у бочі, бадмінтоні, настільному тенісі, плаванні, академічному веслуванні, кульовій стрільбі, велотреку і легкій атлетиці.

Розклад та результати українців 31 серпня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

9:30. Бадмінтон. Оксана Козіна: клас S3, груповий етап

Не раніше 9:50. Бадмінтон. Олександр Чирков: клас SL3, груповий етап

10:30. Плавання. Дмитро Суханов, Роман Мічко, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація

10:30. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, кваліфікація

10:38. Плавання. Анна Стеценко: 100 м, спина, клас S12, кваліфікація

10:46. Плавання. Дмитро Ванзенко: 200 м, вільний стиль, клас S14, кваліфікація

11.00. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, півфінал

11:04. Легка атлетика. Володимир Пономаренко, Роман Данилюк: штовхання ядра, клас F12, фінал

11:06. Плавання. Богдан Гріненко: 100 м, спина, клас S8, кваліфікація

11:23. Плавання. Кирило Гаращенко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація

11:37. Плавання. Анна Стеценко: 400 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація

11:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст парні двійки, клас PR2, втішний заїзд

11:53. Плавання. Роман Бондаренко: 50 м, спина, клас S2, кваліфікація

12:10. Академічне веслування. Дар’я Котик, Станіслав Самолюк: мікст парні двійки, клас PR3, втішний заїзд

12:15. Плавання. Євген Богодайко, Андрій Трусов: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація

12:26. Плавання. Вероніка Коржова: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, кваліфікація

12:38. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація

12:40. Боча. Артем Колінько: клас BC4, груповий етап

12:46. Плавання. Марина Піддубна, Катерина Ткачук: 50 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація

12:58. Велотрек. Єгор Дементьєв: індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5, кваліфікація

13:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, кваліфікація

13:15. Кульова стрільба. Чоловіки: пневматична гвинтівка, 10 м, клас SH1, фінал

15:45. Кульова стрільба. Жінки: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, фінал

16:21. Велотрек. Чоловіки: індивідуальний персьют, 4000м, клас С5, фінал

18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S12, фінал

18:37. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S12, фінал

18:44. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S14, фінал

18:59. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S8, фінал

19:00. Настільний теніс. Мікст парний турнір, клас XD17, фінал

19:37. Плавання. Чоловіки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал

19:47. Плавання. Жінки: 400 м, вільний стиль, клас S13, фінал

20:22. Плавання. Антон Коль: 50 м, спина, клас S1, фінал

20:30. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S2, фінал

21:02. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал

21:10. Плавання. Жінки: 200 м, комплексний стиль, клас SM7, фінал

21:35. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S11, фінал

21:41. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S11, фінал

Нагадаємо, за підсумками 2 ігрових днів Паралімпіади на рахунку Синьо-жовтих 8 нагород. Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України принесла Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар стала другою у забігу на 200 м, Т37.