Перший подвійний подіум України на Паралімпіаді: постаралися легкоатлети

Українські спортсмени вперше потрапили на один п’єдестал пошани на Паралімпіаді-2024

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі штовхачі ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову нагороди відповідно. Таким чином спортсмени принесли Україні перший подвійний подіум на Іграх.

Про це повідомляє "Телеграф". Пономаренко з особистим рекордом виграв "срібло" (16,12 м), а Данилюк показав свій найкращий результат у сезоні (16,11 м). Перемогу на турнірі у класі F12 відсвяткував представник Узбекистану Елбек Султонов (16,45 м).

На цей час на рахунку Синьо-жовтих 11 нагород. В третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли бронзу в міксті, клас XD17).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України принесла Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар стала другою у забігу на 200 м, Т37.

Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).