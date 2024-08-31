Первый двойной подиум Украины на Паралимпиаде: постарались легкоатлеты

Украинские спортсмены впервые попали на один пьедестал почета на Паралимпиаде-2024

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно. Таким образом, спортсмены принесли Украине первый двойной подиум на Играх.

Об этом сообщает "Телеграф". Пономаренко с личным рекордом выиграл "серебро" (16,12 м), а Данилюк показал свой лучший результат в сезоне (16,11 м). Победу на турнире в классе F12 отпраздновал представитель Узбекистана Элбек Султонов (16,45 м).

На данный момент на счету Сине-желтых 11 наград. В третий игровой день копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева выиграли бронзу в миксте, класс XD17).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38), а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины принесла Ирина Пойда, ставшей мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь стала второй в забеге на 200 м, Т37.

Первое "серебро" сборной принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).