Пловець Трусов приніс Україні першу медаль дня на Паралімпіаді

Українські пари плавці блискуче виступають у Парижі

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 5-й день змагання. Українець Андрій Трусов приніс Україні першу медаль дня.

У запливі на 400 м вільним стилем у класі S7 українець приплив другим. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу в запливі здобув представник Італії Федеріко Бічеллі, а "бронза" дісталася аргентинцю Іньякі Базілоффу. Ще один представник України Юрій Шенгур посів 8 місце.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 28 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі. Додамо, що 31 серпня Трусов виграв "срібло" у запливі на 200 метрів комплексом (клас SM7).

Напередодні Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонською паралімпійською. Крім того, "бронзу" 1 вересня завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.