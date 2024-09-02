Спринтер Цвєтов приніс Україні 5 "золото" Паралімпіади, обійшовши двох росіян

Український легкоатлет не був фаворитом забігу

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 5-й медальний день. Український легкоатлет Ігор Цвєтов виграв золоту медаль.

У забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор фінішував першим. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге та третє місце посіли нейтральні атлети з РФ Артем Калашян та Дмитро Сафронов. Ще один українець Іван Тетюхін посів шосте місце. Додамо, що обидва українці показали свої найкращі результати у кар’єрі.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 33 нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі. 2 вересня першу медаль дня Україні приніс плавець Андрій Трусов, який фінішував другим у запливі на 400 м вільним стилем (клас S7). Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у запливі на 50 м на спині (клас S3), Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у запливі вільним стилем на 50 м (клас S13).

Напередодні Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибнувши в довжину Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонською паралімпійською. Крім того, "бронзу" 1 вересня завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.