Паралімпіада-2024: українка виграла "бронзу" у метанні диску

Україна виборола чергову медаль у легкій атлетиці

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 5-й медальний день. Україна виборола медаль у секторі для метання диска.

Українка Зоя Овсій у класі F53 посіла третє місце. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу на турнірі здобула Елізабет Родрігес Гомес із Бразилії, а "срібло" — Кеіко Онидані з Японії. Додамо, що Зоя показала свій найкращий результат у сезоні.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 35 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі. 2 вересня першу медаль дня Україні приніс плавець Андрій Трусов, який фінішував другим у запливі на 400 м вільним стилем (клас S7). Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у запливі на 50 м на спині (клас S3), Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у запливі вільним стилем на 50 м (клас S13). У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, а у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце у класі Т36.

Напередодні Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонською паралімпійською. Крім того, "бронзу" 1 вересня завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.