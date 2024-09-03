Українка Ботурчук принесла Україні першу медаль дня на Паралімпіаді у Парижі

Українська пара легкоатлетка принесла країні чергову нагороду на Іграх у Парижі

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий медальний день. Першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук у супроводі гіда Микити Барабанова.

Українка у бігу на 400 м у класі Т12 (з порушенням зору) посіла третє місце. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу в забігу здобула представниця Куби Омара Дуранд (гід Юніоль Кінделан Варгас), а "срібло" дісталося представниці Ірану Хагар Сафарзаде Гахдеріяні (бігла без гіда).

Нагадаємо, на рахунку збірної України 36 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.