Украинка Ботурчук принесла Украине первую медаль дня на Паралимпиаде в Париже

Украинская пара легкоатлетка принесла стране очередную награду на Играх в Париже

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит шестой медальный день. Первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук в сопровождении Никиты Барабанова.

Украинка в беге на 400 м в классе Т12 заняла третье место. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в забеге одержала представительница Кубы Омара Дуранд (гид Юниоль Кинделан Варгас), а "серебро" досталось представительнице Ирана Хагар Сафарзаде Гахдерияни (бежала без гида).

Напомним, на счету сборной Украины 36 наград на Паралимпийских играх в Париже.

Накануне серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.