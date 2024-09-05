Українка Помазан стала триразовою паралімпійською чемпіонкою

Синьо-жовті розпочали ігровий день із золотої медалі

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. Збірна України розпочала медальний день із перемоги у легкій атлетиці.

Українка Марія Помазан виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" виграла представниця Китаю Ван Цзюнь, а "бронзу" — Анна Ніколсон із Великої Британії. Додамо, що Помазан показала свій найкращий результат у сезоні.

Таким чином, 35-річна Помазан стала триразовою паралімпійською чемпіонкою. На Олімпіаді в Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016 українка також брала "срібло" у метанні диска та штовханні ядра відповідно.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 53 нагороди на Паралімпіаді-2024, 14 з яких – золоті!

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.