Легкоатлетка Шпатківська принесла Україні першу медаль дня на Паралімпіаді

Українські паралімпійці блискуче виступають на Іграх у Франції

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить сьомий змагальний день. Першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Шпатківська.

Українка у фіналі паралімпійського турніру зі штовхання ядра у класі F46 виборола срібну медаль. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу на змаганнях зі світовим рекордом здобула Ноель Малкамакі зі США, "бронза" дісталася Холлі Робінсон із Нової Зеландії. Додамо, що Марія встановила рекорд Європи.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 46 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі.

Напередодні 3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла легкоатлетка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.