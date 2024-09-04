Україна виграла естафету у плаванні на Паралімпіаді у Парижі

Українці блискуче виступають у Парижі

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить сьомий ігровий день. Синьо-жовті вперше тріумфували у Франції в естафеті.

Збірна України у складі Анни Стеценко, Ярослава Денисенка, Марини Піддубної та Олексія Вірченка виграла "золото" в естафеті 4х100 вільним стилем. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" виграли бразильці, а "бронзу" — іспанці. Це був фінальний заплив дня у Паралімпійському басейні.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 51 нагорода на Паралімпіаді у Парижі. 4 вересня медаль Україні у легкій атлетиці принесла Марія Шпатківська ("срібло" у штовханні ядра, клас F46). У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" завоювала Анна Стеценко.

Напередодні 3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла бігунья Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.