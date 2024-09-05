Украинка Помазан стала трехкратной паралимпийской чемпионкой

Сине-желтые начали игровой день с золотой медали

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. Сборная Украины начала медальный день с победы в легкой атлетике.

Украинка Мария Помазан завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" выиграла представительница Китая Ван Цзюнь, а "бронзу" — Анна Николсон из Великобритании. Добавим, что Помазан показала свой лучший результат в сезоне.

Таким образом, 35-летняя Помазан стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. На Олимпиаде в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 украинка также брала "серебро" в метании диска и толкании ядра соответственно.

Напомним, на счету сборной Украины 53 награды на Паралимпиаде-2024, 14 из которых — золотые!

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.