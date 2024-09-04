"Золото" та світовий рекорд: українка тріумфально виступила на Паралімпіаді

Українська легкоатлетка перемогла у Парижі

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить сьомий змагальний день змагання. Синьо-жовті завершили ігровий день медаллю у легкій атлетиці.

Українка Анастасія Москаленко здобула золоту медаль у штовханні ядра у класі F32. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце посіла представниця Бразилії Ванна Бріто, а "бронзу" виграла нейтральна атлетка з РФ Євгенія Галактіонова. Додамо, що Анастасія встановила новий світовий рекорд у цьому класі (8,00 м).

Нагадаємо, на рахунку збірної України 52 нагороди на Паралімпіаді у Парижі. 4 вересня медаль Україні у легкій атлетиці принесла Марія Шпатківська ("срібло" у штовханні ядра, клас F46). У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко та "золото" виграла збірна України.

Напередодні 3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла бігунья Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.