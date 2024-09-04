Стеценко принесла Україні чергову медаль у плаванні

Українські пара плавці збирають урожай медалей на Іграх у Парижі

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить сьомий змагальний день. У паралімпійському басейні збірна України виграла чергову медаль

Українка Анна Стеценко здобула "срібло" у запливі на 100 м вільним стилем у класі S12. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі відсвяткувала Марія Кароліна Гомес Сантьяго з Бразилії, "бронза" дісталася Аяно Цудзіуті з Японії. Зазначимо, 31 серпня у Парижі Анна за годину виграла і "срібло", і "бронзу".

Нагадаємо, на рахунку збірної України 49 нагород на Паралімпіаді у Парижі. 4 вересня медаль Україні у легкій атлетиці принесла Марія Шпатковська ("срібло" у штовханні ядра, клас F46). У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса.

Напередодні 3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла бігунья Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.