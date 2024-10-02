Україна — Бразилія: онлайн відеотрансляція півфіналу ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті зіграють із п’ятикратними чемпіонами світу

У середу, 2 жовтня, збірна України проведе матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу проти команди Бразилії. Наша команда вдруге в історії дійшла до півфіналу Мундіалю.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Бразилія буде доступна на "Суспільне спорт". Поєдинок відбудеться у Ташкенті, початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція півфіналу ЧС-2024 з футзалу Україна — Бразилія:

(плеєр з трансляцією або посилання на офіційну трансляцію з’явиться тут ближче до початку гри)

Гра Україна – Бразилія відбудеться у Ташкенті. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру безплатно у прямому ефірі, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації.

Синьо-жовті на Мундіалі пробилися до плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1, а у чвертьфіналі — здолали Колумбію з рахунком 9:4.