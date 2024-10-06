Україна — Франція: пряма відеотрансляція матчу за "бронзу" ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті намагаються виграти медаль на Мундіалі

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе поєдинок за 3 місце на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Синьо-жовті напередодні не зуміли вийти у фінал.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Франція буде доступна на "Суспільне Спорт". Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу за "бронзу" ЧС-2024 з футзалу Україна — Франція

Гра Україна – Франція відбудеться у Ташкенті. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель".

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації.

Синьо-жовті на Мундіалі пробилися до плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда без шансів поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди – 3:1, а у чвертьфіналі – здолали Колумбію з рахунком 9:4. У півфіналі Синьо-жовті дали бій бразильцям, але вийти у фінал не змогли (2:3).