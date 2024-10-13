Україна — Чехія: букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги націй

Шанси команд рівні

У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє із Чехією у рамках матчу 4-го туру Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Чехія.

На думку букмекерів, шанси команд на перемогу рівні. Про це повідомляє Favbet. Аналітики Favbet вважають, що ймовірність перемоги й України, і Чехії становить 36%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Україна — Чехія:

Favbet: (перемога України 2,73 – нічия 3,30 – перемога Чехії 2,73)

William Hill: (2,60 — 3,40 — 3,50)

Bwin: (2,65 — 3,25 — 2,65)

Зазначимо, що гра Україна — Чехія відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арена". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками трьох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".