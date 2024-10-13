Украина - Чехия: букмекеры озадачили прогнозом на матч Лиги наций

Шансы команд равны

В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет с Чехией в рамках матча 4-го тура Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Чехия.

По мнению букмекеров, шансы команд на победу равны. Об этом сообщает Favbet. Аналитики Favbet считают, что вероятность победы и Украины, и Чехии составляет 36%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Чехия:

Favbet: (победа Украины 2,73 — ничья 3,30 — победа Чехии 2,73)

William Hill: (2,60 — 3,40 — 3,50)

Bwin: (2,65 — 3,25 — 2,65)

Отметим, игра Украина — Чехия состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арена". Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам трех туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".