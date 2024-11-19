Албанія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Великий матч пройде у Тирані

У вівторок, 19 листопада, збірна України зіграє ключовий поєдинок проти Албанії у Лізі націй УЄФА. За підсумками 5 турів Синьо-жовті йдуть на останньому місці, ризикуючи опуститись у класі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Албанія — Україна. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй Албанія — Україна (оновлюється)

Офіційна заявка збірної України на матч проти Албанії

Що на кону

Поєдинок проти Албанії – найважливіша гра Синьо-жовтих у поточному розіграші Ліги націй. У разі нічиєї чи поразки українці вилетять у дивізіон С. У разі перемоги підопічні Сергія Реброва за певних розкладів можуть розраховувати на друге місце у квартеті, що дасть змогу провести нашій команді стиковий поєдинок проти представника Ліги А.

Де і коли дивитись матч Україна — Албанія

Матч проти Албанії буде доступний в Україні в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт". А також в етері Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Супільного" у цифровому етері Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Прогноз букмекерів на матч Україна — Албанія

Фахівці віддають невелику перевагу Синьо-жовтим.

Favbet: (перемога Албанії 3,10 – нічия 3,30 – перемога України 2,41)

William Hill: (3,00 — 3,25 — 2,30)

Bwin: (3,00 — 3,30 — 2,35)

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 5 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

В останній грі Україна не зуміла перемогти Грузію

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).