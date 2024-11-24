ПСВ — "Шахтар": названо фаворита у матчі Ліги чемпіонів

Гірники є аутсайдерами протистояння

У середу, 27 листопада, донецький "Шахтар" у 5-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зіграє з ПСВ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСВ — "Шахтар".

На думку букмекерів, у Гірників практично немає шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність тріумфу Гірників у 14%, а нідерландців – у 67%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів ПСВ — "Шахтар":

Favbet: (перемога ПСВ 1,44 — нічия 5,00 — перемога "Шахтаря" 7,00)

William Hill: (1,44 — 4,75 — 7,50)

Bwin: (1,43 — 4,75 — 6,75)

Гра ПСВ — "Шахтар" відбудеться в Ейндховені (Нідерланди) на "ПСВ-Стадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому етері.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). У третьому турі "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д та "Брестом".