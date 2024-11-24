ПСВ — "Шахтер": назван фаворит в матче Лиги чемпионов

Горняки являются аутсайдерами противостояния

В среду, 27 ноября, донецкий "Шахтер" в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 сыграет с ПСВ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ — "Шахтер".

По мнению букмекеров, у Горняков практически нет шансов на успех в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность триумфа Горняков в 14%, а нидерландцев — в 67%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — "Шахтер":

Favbet: (победа ПСВ 1,44 — ничья 5,00 — победа "Шахтера" 7,00)

William Hill: (1,44 — 4,75 — 7,50)

Bwin: (1,43 — 4,75 — 6,75)

Игра ПСВ — "Шахтер" состоится в Эйндховене (Нидерланды) на "ПСВ-Стадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире.

Напомним, по итогам четырех туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). В третьем туре "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д и "Брестом".