"Динамо" — "Вікторія": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині проведуть гру проти бронзового призера чемпіонату Чехії

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" зіграє з "Вікторією" Пльзень у 5 турі Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні "Шахтар" програв на останніх секундах у Лізі чемпіонів.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Вікторія". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги Європи "Динамо" — "Вікторія" (оновлюється)

Зустріч "Динамо" — "Вікторія" пройде у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись цю гру в прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), після чого програли "Ференцварошу" (0:4).

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Ференцварош"

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.