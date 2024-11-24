"Динамо" - "Виктория": букмекеры заинтриговали прогнозом на матч Лиги Европы

Бело-синие еще не брали очков в текущем розыгрыше еврокубка

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" и "Виктория" Пльзень сыграют в 5 туре Лиги Европы УЕФА 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Виктория".

По мнению букмекеров, шансы команд практически равны, правда, специалисты отдают небольшое предпочтение "динамовцам". Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность победы киевлян в 38%, а гостей — в 34%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" — "Виктория"

Favbet: (победа "Динамо" 2,53 — ничья 3,40 — победа "Виктории" 2,86)

William Hill: (2,45 — 3,40 — 2,80)

Bwin: (2,50 — 3,40 — 2,75)

Матч "Динамо" — "Виктория" пройдет в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, по итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), после чего проиграли "Ференцварошу" (0:4).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.