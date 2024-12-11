Усик — Ф’юрі 2: WBC терміново вимагає змінити правила в реванші

До головного поєдинку залишилося 10 днів

Всесвітня боксерська рада (WBC) за 10 днів до бою Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі 2 може змінити правила реваншу. Напередодні український чемпіон показав свою актуальну форму перед поєдинком.

Про це повідомляє sportbible. За інформацією джерела, Рада хоче, щоб на поєдинку судді могли дивитись відеоповтори спірних моментів. Інші організації (WBA, WBO та IBO) виступають рішуче проти цього нововведення.

"WBC ясно дав зрозуміти, що якщо будуть незаперечні докази серйозної суперечки, то ми залишимо за собою право прийняти власне рішення з використанням великого екрана та скоригувати ухвалу", — заявив Сулейман.

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. Бій-реванш відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня. На шоу також виступлять ще троє українців: Сергій Богачук, Андрій Новицький та Даніель Лапін. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цей бій.

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на вечорі боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".