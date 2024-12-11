Усик - Фьюри 2: WBC срочно требует изменить правила в реванше

До главного поединка осталось всего 10 дней

Всемирный боксерский совет (WBC) за 10 дней до боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 может изменить правила реванша. Накануне украинский чемпион показал свою актуальную форму перед поединком.

Об этом сообщает sportbible. По информации источника, Совет хочет, чтобы на поединке судьи могли смотреть видеоповторы спорных моментов. Другие организации (WBA, WBO и IBO) выступают решительно против данного нововведения.

"WBC ясно дал понять, что если будут неопровержимые доказательства серьезного спора, то мы оставим за собой право принять собственное решение с использованием большого экрана и скорректировать постановление", — заявил Сулейман.

Напомним, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. Бой-реванш состоится в Эр-Рияде 21 декабря. На шоу также выступят еще три украинца: Сергей Богачук, Андрей Новицкий и Даниель Лапин. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на этот бой.

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на вечере бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".