"Реал Сосьєдад" — "Динамо": букмекери не вірять у перемогу киян

Біло-сині близькі до дострокового вильоту з турніру

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" зіграє гостьовий матч Ліги Європи проти "Реала Сосьєдад". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" — "Динамо".

На думку букмекерів, у Белло-Синіх практично немає шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги киян у 8%, а господарів – у 74%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Реал Сосьєдад" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Реала Сосьєдад" 1,30 — нічия 5,40 — перемога "Динамо" 11,50)

William Hill: (1,25 — 5,50 — 12?00)

Bwin: (1,25 — 6,00 — 12,00)

Зустріч "Реал Сосьєдад" — "Динамо" пройде в Сан-Себастьяні (Іспанія) на "Reale Arena". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни програли "Вікторії" (1:2).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.