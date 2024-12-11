"Реал Сосьєдад" — "Динамо": букмекери не вірять у перемогу киян
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Біло-сині близькі до дострокового вильоту з турніру
У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" зіграє гостьовий матч Ліги Європи проти "Реала Сосьєдад". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" — "Динамо".
На думку букмекерів, у Белло-Синіх практично немає шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги киян у 8%, а господарів – у 74%.
Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Реал Сосьєдад" — "Динамо"
- Favbet: (перемога "Реала Сосьєдад" 1,30 — нічия 5,40 — перемога "Динамо" 11,50)
- William Hill: (1,25 — 5,50 — 12?00)
- Bwin: (1,25 — 6,00 — 12,00)
Зустріч "Реал Сосьєдад" — "Динамо" пройде в Сан-Себастьяні (Іспанія) на "Reale Arena". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.
Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни програли "Вікторії" (1:2).
Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.