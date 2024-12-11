"Реал Сосьедад" - "Динамо": букмекеры не верят в победу киевлян

Бело-синие близки к досрочному вылету из турнира

В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" сыграет гостевой матч Лиги Европы против "Реала Сосьедад". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" — "Динамо".

По мнению букмекеров, у Белло-синих практически нет шансов на успех в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность победы киевлян в 8%, а хозяев — в 74%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" — "Динамо"

Favbet: (победа "Реала Сосьедад" 1,30 — ничья 5,40 — победа "Динамо" 11,50)

William Hill: (1,25 — 5,50 — 12?00)

Bwin: (1,25 — 6,00 — 12,00)

Встреча "Реал Сосьедад" — "Динамо" пройдет в Сан-Себастьяне (Испания) на "Reale Arena". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем проиграли "Ференцварошу" (0:4). В 5-м туре киевляне проиграли "Виктории" (1:2).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.