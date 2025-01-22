"Шахтар" — "Брест": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники ризикують втратити шанси на вихід у плей-оф ЛЧ

У середу, 22 січня, "Шахтар" зіграє з "Брестом" у рамках матчу 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. До кінця цієї стадії турніру залишилося лише дві гри.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Брест". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Брест" (оновлюється)

Новини перед грою

"Брест" фактично забезпечив собі плей-оф ЛЧ, а ось Гірникам, щоб потрапити у топ-24, потрібно сильно постаратися і закрити дві гри перемогами.

Гра "Шахтар" — "Брест" пройде в Гельзенкірхені (Німеччина) на "Арені АуфШальке". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися зустріч у прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).

У минулому турі донеччани програли "Баварії"

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.