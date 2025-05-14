"Шахтар" – "Динамо": штучний інтелект назвав переможця Кубка України

Фінальна гра відбудеться у Житомирі

У середу, 14 травня, "Шахтар" та "Динамо" проведуть фінальний поєдинок у Кубку України сезону 2024/25. Донецький клуб спробує реабілітуватися перед уболівальниками за провал в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту (ШІ), хто стане переможцем турніру. На запити відповідали ШІ CHAT GPT та GROK.

Прогноз CHAT GPT на фінал Кубка України "Шахтар" — "Динамо"

CHAT GPT вважає, що "Динамо" є невеликим фаворитом зустрічі та оцінив шанси команд як 55% проти 45%. ШІ вважає найімовірнішим результатом зустрічі нічию 1:1 в основний час, після чого кияни мають дотиснути донеччан за рахунок кращої лави запасних. ШІ вважає, що "Шахтар" гратиме другим номером і вичікуватиме помилку суперника, а ось "динамівці" будуть вести гру через фланги, пресингувати, робити акцент на високий відбір.

Прогноз GROK на фінал Кубка України "Шахтар" — "Динамо"

GROK зазначає, що букмекери віддають перевагу Гірнику, проте сам ШІ бачить "Динамо" переможцем турніру. На думку ШІ, зустріч завершиться з рахунком 1:1 в основний час, а в серії пенальті кияни обіграють донеччан за рахунок впевненої гри воротаря Руслана Нещерета. GROK вважає, що головною проблемою нинішнього "Шахтаря" є нестабільність у захисті, особливо у матчах на великих швидкостях, а також психологія захисників (можуть отримати червону картку). При цьому ШІ відзначає стабільність в обороні "Динамо", щоправда, іноді центрбеки Біло-Синіх роблять дитячі помилки.

GROK додав, що "Шахтар" робитиме ставку на контратаки, а "Динамо" — на контроль м’яча та пресинг.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де безплатно дивитися матч "Шахтар" — "Динамо" по ТБ, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" стартували у Кубку України з 1/8 фіналу. Кияни пройшли "Ворсклу" (2:1), а потім "Рух" (1:0). Донеччани вибили з турніру "Зорю" (1:0) та "Олександрію" (1:0). "Динамо" у півфіналі Кубка України здолало "Буковину" з Першої ліги з рахунком 4:1. "Шахтар" своєю чергою насилу пройшов "Полісся" (1:0).

Додамо, що у квітні Біло-Сині та Гірники провели репетицію фіналу, зігравши Класичне дербі в УПЛ. Матч, який проходив на "Арені Львів" завершився внічию з рахунком 2:2, що фактично вибило "Шахтар" із чемпіонських перегонів. У першому колі "Динамо" та "Шахтар" також зіграли внічию (1:1).