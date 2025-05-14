"Шахтер" - "Динамо": искусственный интеллект назвал победителя Кубка Украины

Финальная игра состоится в Житомире

В среду, 14 мая, "Шахтер" и "Динамо" проведут финальный поединок в Кубке Украины сезона 2024/25. Донецкий клуб попытается реабилитироваться перед болельщиками за провал в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта (ИИ), кто станет победителем турнира. На запросы отвечали ИИ CHAT GPT и GROK.

Прогноз CHAT GPT на финал Кубка Украины "Шахтер" — "Динамо"

CHAT GPT считает, что "Динамо" является небольшим фаворитом встречи и оценил шансы команд как 55% против 45%. ИИ считает самым вероятным исходом встречи ничью 1:1 в основное время, после чего киевляне должны дожать дончан за счет лучшей скамейки запасных. ИИ считает, что "Шахтер" будет играть вторым номером и будет выжидать ошибку соперника, а вот "динамовцы" будут вести игру через фланги, прессинговать, делать акцент на высокий отбор.

Прогноз GROK на финал Кубка Украины "Шахтер" — "Динамо"

GROK отмечает, что букмекеры отдают предпочтение Горняком, однако сам ИИ видит "Динамо" победителем турнира. По мнению ИИ, встреча завершится со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти киевляне обыграют дончан за счет уверенной игры вратаря Руслана Нещерета. GROK считает, что главной проблемой нынешнего "Шахтера" является нестабильность в защите, особенно в матчах на больших скоростях, а также психология защитников (могут получить красную карточку). При этом ИИ отмечает стабильность в обороне "Динамо", правда, иногда центрбеки Бело-синих делают детские ошибки.

GROK добавил, что "Шахтер" будет делать ставку на контратаки, а "Динамо" — на контроль мяча и прессинг.

Накануне "Телеграф" сообщал, где бесплатно смотреть матч "Шахтер" — "Динамо" по ТБ, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" стартовали в Кубке Украины с 1/8 финала. Киевляне прошли "Ворсклу" (2:1), а затем "Рух" (1:0). Дончане выбили из турнира "Зарю" (1:0) и "Александрию" (1:0). "Динамо" в полуфинале Кубка Украины одолело "Буковину"из Первой лиги со счетом 4:1. "Шахтер", в свою очередь, с большим трудом прошел "Полесье" (1:0).

Добавим, что в апреле Бело-синие и Горняки провели репетицию финала, сыграв Классическое дерби в УПЛ. Матч, который проходил на "Арене Львов" завершился вничью со счетом 2:2, что фактически выбило "Шахтер" из чемпионской гонки. В первом круге "Динамо" и "Шахтер" также сыграли вничью (1:1).