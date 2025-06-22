Левченко вперше за 2 роки виграла міжнародний турнір (відео)

Юлія давно не вигравала "золото"

У неділю, 22 червня, відома українська легкоатлетка Юлія Левченко здобула "золото" на етапі Континентального туру зі стрибків у висоту у Варшаві (Польща). Напередодні українка не зуміла поборотися за медалі на 8-му етапі "Діамантової ліги" у Парижі (Франція).

Для перемоги у Польщі Левченко вистачило результату 1,92 м. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце посіла Крістіна Овчиннікова з Казахстану (1,85 м), а третя позиція дісталася Алісії Висоцькій з Польщі (1,85 м). Додамо, що Юлія перемогла на міжнародному рівні вперше за 2 роки. Остання перемога Левченко датується лютим 2023 року, коли вона виграла турнір у Мондевілі (Франція).

Нагадаємо, Левченко на етапах "Діамантової ліги" в Китаї та Швеції ставала четвертою, а на етапі в Парижі посіла 11-те місце. Зірка світової легкоатлетики Ярослава Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася в Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Ніколі Оліслагерс.

Зазначимо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, не встигнувши відновитися після травми, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі – 2,02 м.