Левченко впервые за 2 года выиграла международный турнир (видео)

Юлия давно не выигрывала "золото"

В воскресенье, 22 июня, известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала "золото" на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Варшаве (Польша). Накануне украинка не сумела побороться за медали на 8-м этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже (Франция).

Для победы в Польше Левченко хватило результата 1,92 м. Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место заняла Кристина Овчинникова из Казахстана (1,85 м), а третья позиция досталась Алисии Высоцкой из Польши (1,85) м. Добавим, что Юлия победила на международном уровне впервые за 2 года. Последняя победа Левченко датируется февралем 2023 года, когда она выиграла турнир в Мондевилле (Франция).

Напомним, Левченко этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае и Швеции становилась четвертой, а на этапе в Париже заняла 11-е место. Звезда мировой легкоатлетики Ярослава Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Николе Олислагерс.

Отметим, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, не успев восстановиться после травмы, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.