Магучіх виграла командний чемпіонат Європи (відео)

Українка без проблем виграла престижні змагання, принісши країні максимум очок

У неділю, 29 червня, на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики відбулися змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Україну в секторі представляла світова рекордсменка Ярослава Магучіх.

Перемогу на змаганнях здобула саме Магучіх, яка поклала до скарбнички збірної України 16 очок. Про це повідомляє "Телеграф".

Українка лише з третьої спроби підкорила висоту 1,97 м, після чого без проблем упоралася з 2-метровою планкою. Спроба на найкращий результат у сезоні, 2,03 м, виявилася невдалою. "Срібло" виграла Марія Жодзик (1,97 м) із Польщі, "бронза" у представниці Німеччини Імке Оннен (1,94 м).

Відео змагань зі стрибків у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи-2025

2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м.