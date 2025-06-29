Магучих выиграла командный чемпионат Европы (видео)

Украинка без проблем выиграла престижные соревнования, принеся стране максимум очков

В воскресенье, 29 июня, на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. Украину в секторе представляла мировая рекордсменка Ярослава Магучих.

Победу на соревнованиях одержала именно Магучих, которая положила в копилку сборной Украины 16 очков. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинка лишь с третьей попытки покорила высоту 1,97 м, после чего без проблем справилась с 2-метровой планкой. Попытка на лучший результат в сезоне, 2,03 м, оказалась неудачной. "Серебро" выиграла Мария Жодзик (1,97 м) из Польши, "бронза" у представительницы Германии Имке Оннен (1,94 м).

Видео соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы-2025

В 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.