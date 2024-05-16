Киянам приготуватися: скільки людей на день готові приймати столичні ТЦК

Кожен українець призовного віку зобов’язаний оновити свої дані

У суботу, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію і всі військовозобов’язані українці повинні будуть обов'язково оновити свої персональні дані. На це дається рівно 60 днів.

Навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має прийти до ТЦК та оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Докладніше про те, яка пропускна спроможність у київських ТЦК та СП розповіли у Міністерстві оборони України у відповіді на запит ресурсу "LIGA.net".

Так, пропускна спроможність столичних ТЦК та СП становить приблизно 50-70 осіб на день. Зазначається, що ці показники залежать від району та кількості штатних працівників.

Нагадаємо, що з 18 травня для всіх українських чоловіків стане обов’язковою явка до ТЦК протягом 60 днів, якщо вони відповідають таким критеріям:

вік від 18 до 60 років;

не мають звільнення від служби через інвалідність та зняття з військового обліку.

Чоловікам необхідно буде оновити свої персональні дані – телефон, електронну пошту (за наявності) та адресу фактичного місця проживання. Для цього передбачено "три шляхи" — прийти до ТЦК, відвідати центр надання адміністративних послуг (ЦПАУ) або оновити дані через електронний кабінет.

Навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має прийти до ТЦК та оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.

За результатами візиту до ТЦК, а надалі і ВВК, на руки чоловік отримує документ, який йому надалі доведеться постійно носити з собою, щоб уникнути непорозумінь із працівниками ТЦК та поліції.

Також на військовий облік з 18 травня зобов’язані стати і жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту. Причому ця вимога поширюється навіть на тих, хто за фахом ніколи не працював.

Таким чином жінки з подібною освітою прирівнюються до військовозобов’язаних чоловіків, але не в усьому, наприклад, служба у ЗСУ для жінок-медиків та фармацевтів є добровільною, тобто без їхнього бажання мобілізувати нікого не можуть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві поліція активно вираховує ухилянтів та масово відправляє їх до ТЦК. Особам, які розшукуються за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію, загрожує адміністративна відповідальність.