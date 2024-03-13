"Боруссия Д" - ПСВ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Дортмунде

В среду, 13 марта, "Боруссия" Д в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет ПСВ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — ПСВ.

В прямом эфире в Украине вторую игру первого раунда плей-офф между нидерландской и немецкой командами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Второй матч "Боруссия" Д — ПСВ состоится в Дортмунде (Германия) на BVB-Штадионе. В первой встрече, проходившей в Эйндховене (Нидерланды), ПСВ сенсационно зацепилось за ничью (1:1). Накануне букмекеры определили фаворита ответного матча.

Напомним, в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились 6 команд. "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио". Также "Барселона" расправилась над "Наполи", а "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Порту".