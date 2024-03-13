"Боруссія Д" — ПСВ: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Дортмунді

У середу, 13 березня, "Боруссія" Д в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме ПСВ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — ПСВ.

У прямому ефірі в Україні другу гру першого раунду плей-оф між нідерландською та німецькою командами покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Другий матч "Боруссія" Д — ПСВ відбудеться в Дортмунді (Німеччина) на BVB-Штадіоні. У першій зустрічі, що проходила в Ейндховені (Нідерланди), ПСВ сенсаційно зачепилося за нічию (1:1). Напередодні букмекери визначили фаворита матчу-відповіді.

Нагадаємо, до чвертьфіналу Ліги чемпіонів пробилися 6 команд. "Манчестер Сіті" легко пройшов "Копенгаген", "Реал" не без проблем здобув прийнятний результат проти РБ "Лейпциг". Крім того, ПСЖ вибив з турніру "Реал Сосьєдад", а "Баварія" — "Лаціо". Також "Барселона" розправилася над "Наполі", а "Арсенал" у серії пенальті переграв "Порту".