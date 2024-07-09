Нидерланды - Англия: где и когда бесплатно смотреть полуфинал Евро-2024

Второй финалист ЧЕ-2024 определится в Дортмунде

В среду, 10 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится второй полуфинал. Сборная Нидерландов сыграет против Англии.

В прямом эфире в Украине игру Нидерландов против Англии можно посмотреть на медиа-платформе Megogo а также на "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

В сети эта встреча будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно игру Нидерланды — Англия можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Винница, Львов и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Матч Нидерланды — Англия состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе", начало в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Нидерландов на Евро-2024 обыграла Польшу (2:1), сыграла вничью с Францией (0:0) и уступила Австрии (2:3). В 1/8 финала Оранжевые без проблем прошли Румынию (3:0), а в 1/4 финала — Турцию (2:1).

Команда Англии на чемпионате Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти).